Nodo terzo mandato. Vincenzo De Luca avverte la Schlein: “Mi ricandido: chi ci sta ci sta”

“Io vado avanti a prescindere. Mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta”. Nel suo intervento al centro orafo Tari’ di Marcianise (Caserta), Vincenzo De Luca ha spazzato via ogni dubbio su cosa farà alle prossime elezioni. Il presidente della Regione Campania replica indirettamente ad alcuni esponenti di primo piano del Pd che, in alcune interviste, avevano ribadito la contrarietà del partito guidato da Elly Schlein all’ipotesi di un terzo mandato. “Io vado avanti a prescindere – prosegue De Luca – anche se c’e’ sempre qualcuno che fa domande sulla base dell’imbecillità di qualche esponente del Pd. Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, chi ci sta ci sta, chi non ci sta non ci sta. L’importante è che ci stiate voi, perché se questo lavoro si ferma, la Campania precipita”.

Una decisione che è anche un messaggio interno e ai suoi sodali ma soprattutto un chiaro messaggio di De Luca al Pd e ai suoi vertici, nazionali e locali, da Elly Schlein, che più volte ha ribadito il suo “no” al terzo mandato.