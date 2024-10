Educazione finanziaria: la BCC Monte Pruno conferma il suo forte impegno verso le giovani generazioni

Nell’ambito della Settima Edizione del Mese dell’educazione finanziaria, spostato per la prima volta a novembre, con l’ammissione nel calendario ufficiale anche degli eventi già programmati ad ottobre, la Banca Monte Pruno, particolarmente sensibile ed attenta alle dinamiche formative e divulgative su tali argomentazioni, ha partecipato al seminario, tenutosi stamane, a Sapri, presso l’Auditorium Carlo Pisacane.

L’evento, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria II Grado, è stato organizzato dalla Società Italiana di Analisi Tecnica, dal Rotary E-Club Film & Friends D2101 e dalla Banca Monte Pruno, con il patrocinio del Comune di Sapri e dell’I.I.S. Leonardo da Vinci di Sapri.

Il tema dell’evento si è sviluppato sul tema della gestione etica di un’impresa, mostrando come sia possibile conquistare il mercato perseguendo obiettivi economici sostenibili e responsabili, con esempi di modelli aziendali che coniugano successo e valori etici, passando per l’importanza dell’evoluzione della moneta elettronica nel mercato globale.

Tra i relatori del seminario odierno, con una relazione dal titolo “L’importanza della moneta elettronica ed il ruolo delle banche”, è intervenuto il Vice-Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico.

Lo stesso ha relazionato circa l’evoluzione della moneta elettronica nell’attuale società economica, mettendo in luce il ruolo delle banche, i pro e i contro di questi strumenti, le raccomandazioni per i giovani che si avvicinano a questo mondo, caratterizzato dalla grande innovazione ma anche da rischi che non vanno mai scartati a priori.

Il Vice Direttore Generale Cono Federico, a margine dell’incontro, ha dichiarato: “La BCC Monte Pruno conferma con orgoglio il proprio impegno verso le giovani generazioni nell’ambito dell’educazione finanziaria, partecipando attivamente ad eventi come quello di oggi a Sapri. È fondamentale che i giovani comprendano l’importanza di strumenti come la moneta elettronica, non solo per le opportunità che offrono, ma anche per i rischi che comportano. Il nostro obiettivo è fornire loro le conoscenze necessarie per affrontare in maniera consapevole e responsabile il futuro economico, valorizzando l’etica e la sostenibilità, pilastri imprescindibili di una gestione imprenditoriale moderna”.

Appuntamenti come questo di oggi a Sapri rientrano nelle azioni, realizzate a livello nazionale, dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) che ha il compito di programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria per migliorare in modo misurabile le competenze in materia di risparmio, investimenti, previdenza, assicurazioni.

Il Comitato, attualmente diretto dal prof. Donato Masciandaro, è composto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione e del merito, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Banca d’Italia, Consob, Covip, Ivass, Ocf, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Oltre alle istituzioni, tra cui il Sindaco di Sapri Antonio Gentile, il Presidente del Rotary E-Club Film & Friends D2101 Enzo Carelli, il Dirigente Scolastico Corrado Limongi e per la SIAT Eugenio Sartorelli, sono intervenuti Paolo Gila giornalista del TG1 economia in Rai e Cesare Righi Imprenditore e Socio Rotary Club Roma Nord Ovest, coordinati dal Segretario del Rotary E-Club Film & Friends D2101 Massimo Cerquaglia.

Per la BCC Monte Pruno, oltre al Vice-Direttore Generale Cono Federico, presente il Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea.