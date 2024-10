A Casalbuono “Io non rischio”: la campagna sulle calamità naturali della Protezione Civile Gruppo Lucano

“Io non rischio“: è questa la campagna di comunicazione pubblica intrapresa dai volontari dell’Associazione di Protezione Civile del Gruppo Lucano della sede di Montesano sulla Marcellana che avrà luogo domenica 13 ottobre in Piazza Michele Calabria a Casalbuono dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Questa campagna di comunicazione pubblica intende creare consapevolezza sulle buone pratiche di protezione civile nei casi in cui la popolazione è esposta ai rischi naturali e causati da attività umana, per promuovere quindi azioni e comportamenti per prevenirli o ridurne le conseguenze. Secondo quanto si legge dal manifesto della campagna Io non rischio: “Sapere cosa fare, prima, durante e dopo una situazione di pericolo e capire come funziona la protezione è fondamentale per la sicurezza di tutti”. La campagna, promossa dal Servizio Nazionale della Protezione Civile, coinvolge anche la comunità scientifica, attraverso la collaborazione e il confronto costante con le istituzioni nazionali e territoriali e si rivolge a tutti senza distinzione di età, istruzione, condizione fisica e sociale, attraverso un modello comunicativo improntato alla chiarezza, per veicolare informazioni scientificamente corrette in modo semplice e alla portata di tutti.