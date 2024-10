Il Silentium di Padula è medaglia d’oro al Frankfurt International Trophy

Il mondo della liquoristica artigianale italiana ha recentemente celebrato un importante successo grazie a Il Silentium, un liquore certosino nato a Padula. A soli dodici mesi dalla sua creazione, questo pregiato elisir ha conquistato uno dei più prestigiosi riconoscimenti in ambito internazionale: la Medaglia d’Oro al Frankfurt International Trophy – una delle competizioni di degustazione più rilevanti a livello globale, tenutasi in Germania.

Il Silentium si distingue non solo per la sua storia affascinante, che affonda le radici nella tradizione monastica certosina, ma soprattutto per le sue qualità organolettiche. Il liquore presenta un vibrante colore giallo dorato, che evoca già alla vista l’eleganza e la cura con cui è stato realizzato. Ciò che ha conquistato la giuria internazionale, composta da esperti del settore enogastronomico, sono stati i toni morbidi e speziati, che si intrecciano armoniosamente con intense note balsamiche, rendendo ogni sorso un’esperienza sensoriale unica.

Il valore de “Il Silentium” è stato riconosciuto anche dalla prestigiosa Guida Spirito Autoctono , che, nelle sue edizioni in libreria da aprile, ha riservato al liquore una menzione speciale. Questo ulteriore riconoscimento sottolinea come, nonostante la giovane età, Il Silentium sia già un punto di riferimento per gli appassionati e gli intenditori di distillati di alta qualità.

Dietro la creazione di questo elisir ci sono due imprenditori di talento: Nicola Cestaro e Francesco Ferrigno . Uniti dalla passione per la tradizione e l’innovazione, Nicola e Francesco hanno saputo unire sapientemente antiche ricette certosine a metodi di lavorazione moderni, ottenendo un prodotto che rappresenta un perfetto equilibrio tra storia e contemporaneità. Il loro impegno e la dedizione sono stati premiati non solo con il prestigioso trofeo di Francoforte, ma anche con l’apprezzamento crescente da parte del pubblico e della critica.

La vittoria al Frankfurt International Trophy non è solo un traguardo per Il Silentium , ma rappresenta anche un importante riconoscimento per la cultura enogastronomica del territorio di Padula e di tutto il territorio. Questo successo internazionale accende i riflettori su una terra ricca di tradizioni, saperi antichi e una biodiversità unica, contribuendo a far conoscere le eccellenze italiane anche oltre i confini nazionali.

Con la Medaglia d’Oro al collo e la crescente attenzione dei mercati internazionali, Il Silentium si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, promettendo di continuare a stupire con la sua qualità e autenticità. I suoi ideatori, Nicola Cestaro e Francesco Ferrigno, stanno già lavorando su nuove sfide e progetti futuri, determinati a portare avanti una tradizione che, nonostante le radici antiche, ha ancora tanto da offrire al mondo moderno.