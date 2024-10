“No alla diga”: il comitato Nessun Dorma si oppone all’iniziativa progettuale per Casalbuono e Montesano

Un’opposizione ferma quella del comitato Nessun Dorma, per quanto riguarda le alternative progettuali presentate dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro per la realizzazione di due dighe a Casalbuono e Montesano sulla Marcellana, che è stata espressa in una nota. Dopo la pubblicazione del Dossier finale da parte del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, che si trova sul sito https://www.bonificatanagro.it/progetto-di-dibattito-pubblico-diga-di-casalbuono-diga-di-montesano-sulla-marcellana/ e le annesse considerazioni espresse sia nelle raccomandazioni del Ministero che dal Consorzio stesso, il Comitato Nessun Dorma dice “No alla diga” e soprattutto all’alternativa progettuale numero 3, che secondo la relazione, dovrebbe essere quella su cui puntare per un progetto definitivo. Secondo quanto si legge dal Dossier finale l’alternativa numero 3 sarebbe composta da una “traversa fluviale nel sito A di Casalbuono e dalla diga nel sito D di Montesano sulla Marcellana“; nel dettaglio l'”Alternativa A3 [una traversa in A, di altezza pari a 15,0m e Volumetria complessiva di circa 0,07Mm3, una diga in D, di altezza pari a 45,50m e Volumetria complessiva di circa 9,0Mm3] Appare allo stato l’alternativa che, in relazione alle indagini oggi disponibili, offre maggiori garanzie rispetto alla presenza della faglia capace e del livello di permeabilità del sito di Casalbuono (diversamente dalla permeabilità del sito di Montesano che offre notevoli garanzie di tenuta dell’invaso), nonché dell’esigenza di rispettare i tempi della concessione MASAF nell’ambito dello stanziamento economico fisso a € 2.000.000,00 e di assicurare una sostenibilità gestionale dell’intero schema di derivazione ed invaso“.

Uno dei punti contestati dal comitato evidenzia come “la diga di Casalbuono si è rimpicciolita fino a diventare rispetto all’idea iniziale una semplice buttatora e tutto ricade sul comune di Montesano” ed inoltre, viene contestato anche il fatto che adottando quest’alternativa progettuale si elimini uno degli obiettivi iniziali e fondamentali condivisi dal Consorzio, ovvero la laminazione delle piene; questo -come spiegato precedentemente- per rientrare nelle tempistiche di realizzazione del progetto. Realizzazione che potrà avvenire solo dopo aver effettuato alcune analisi e verifiche come suggerito anche dalle raccomandazioni ministeriali presenti del Dossier finale, poiché, secondo quanto si legge “appare improponibile, date le criticità geologiche incontrate, saltare la progettazione di fattibilità per avviarsi direttamente ad una progettazione definitiva. Criticità evidenziate anche nella nota del comitato affermando che “la presenza della diga unita alle problematiche geomorfologiche che il sito del Porcile presenta innalzerebbe esponenzialmente i rischi di destabilizzazione dell’equilibrio già precario dell’area e di rottura della diga stessa“, connesse soprattutto alla questione della Segnalazione di una “faglia capace” nel sito A di Casalbuono, derivata dall’aggiornamento 2023 del Catalogo ITHACA delle faglie capaci di ISPRAMBIENTE del MASE.