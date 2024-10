Anche la provincia di Salerno presente al TTG Travel Experience di Rimini

La TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale.

Per 3 giorni, dal 9 all’11 Ottobre, in cui gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto sono a Rimini: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.​

Laboratorio di idee per operatori turistici di tutto il mondo, fonte di informazione in cui intercettare nuove tendenze e innovazioni, format turistici e ispirazioni dei consumatori. TTG Travel Experience è sinonimo di turismo.

Quest’anno presente anche la Provincia di Salerno nelle vesti del consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, delegato al turismo e alla promozione del territorio e vice sindaco di uno dei comuni cilentani più suggestivi della provincia di Salerno, San Giovanni a Piro.

” Qui in fiera al TTG di Rimini per tradurre in azioni le buone intenzioni di un anno intero, ha commentato Sorrentino, per promuovere la provincia più bella, più ricca, più grande , più suggestiva d’Italia e la nostra ricchezza è fatta dagli abitanti, dalla straordinaria offerta che coniuga le bellezze ambientali, architettoniche e soprattutto dalla forza della comunità, che è il vero motore dell’intera provincia di Salerno”. Conclude soddisfatto il consigliere.