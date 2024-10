I dipendenti delle Autolinee Curcio fanno squadra con gusto

Le Autolinee Curcio sono state protagoniste di un corso a Pontecagnano per una giornata altamente formativa con una iniziativa organizzata da Forma Mentis. Gli autisti, i dipendenti amministrativi e i responsabili si sono “ritrovati” in una cucina per viaggiare tra piatti e prelibatezze, tra gusti diversi e profumi accattivanti.

I partecipanti, circa 20, hanno seguito una lezione di cucina in cui tra i partecipanti si rafforza il legame professionale e personale, imparando a raggiungere insieme un concreto obiettivo finale. E la destinazione finale è stata un menu gustoso. Non si tratta della prima volta di un incontro così e l’obiettivo è fare squadra e fare famiglia.

Si tratta di una metodologia che mira a modificare e ad aumentare la consapevolezza del proprio ruolo in relazione al sistema di riferimento, valorizzare il potenziale espressivo e incrementare le competenze dell’intera squadra.

“Abbiamo spento i motori e acceso i fornelli – ha riferito Giuseppe Curcio che ha accompagnato e cucinato anche – La nostra giornata di team building ha svelato talenti culinari nascosti (e qualche cuoco inaspettato!) rafforzando lo spirito di squadra e la collaborazione. Magari un giorno vi faremo viaggiare non solo con i nostri autobus, ma anche con le nostre ricette“.