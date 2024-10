Ritornano le giornate FAI: aperture anche in provincia di Salerno

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, un evento imperdibile che celebra il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Organizzato dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), questo evento si svolge in ben 360 città, aprendo le porte a 700 luoghi straordinari e poco conosciuti, alcuni dei quali normalmente inaccessibili al pubblico.

L’edizione 2024 si preannuncia ricca di nuove scoperte e sorprese. Durante il weekend, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare siti affascinanti sparsi da nord a sud della Penisola. Il programma, presentato presso l’American Academy in Rome – uno dei luoghi aperti durante queste Giornate – offre un itinerario unico che porta alla scoperta del Gianicolo. Tra le meraviglie da visitare in Cilento è Palazzo Santa Maria, dimora storica risalente al XVII sec., immerso nella parte antica di Camerota, In occasione delle Giornate FAI d’Autunno Palazzo Santa Maria ospita la mostra del pittore José Garcia Ortega dal titolo “Ortega. La Terra, la Donna, il Lavoro“.

L’esposizione, organizzata in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Camerota, il Comune di San Giovanni a Piro, il Polo Museale di San Giovanni a Piro e il Museo Ortega, rappresenta un’importante riflessione sui temi del realismo sociale, al centro dell’opera del pittore spagnolo. Aperture anche in altri luoghi in provincia di Salerno. A Valva si potrà ammirare Villa d’Ayala. Per la prima volta, nel corso delle Giornate FAI d’Autunno, il pubblico potrà apprezzare gli importanti interventi di restauro del Giardino Storico della villa finanziati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 2022. Posta nel pieno centro storico di Salerno, ad essere aperta ai visitatori sarà anche la Caserma “Vincenzo Giudice”, parte dell’antico complesso monastico di San Giorgio, ora trasformato in caserme della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, al cui centro sorge la Chiesa di San Giorgio, massimo esempio del barocco a Salerno.

Un elemento distintivo delle Giornate FAI d’Autunno è la partecipazione dei giovani volontari del FAI, organizzati nei Gruppi FAI Giovani. Questi giovani, insieme ai volontari della Rete Territoriale della Fondazione e agli “Apprendisti Ciceroni”, saranno protagonisti di un racconto entusiasta dell’Italia in due giorni di festa dedicati alla conoscenza del nostro patrimonio. L’obiettivo non è solo quello di ammirare i grandi monumenti, ma anche di scoprire edifici e paesaggi meno noti che custodiscono storie, culture e tradizioni preziose. La missione del FAI è chiara: conoscere per tutelare. Solo comprendendo il valore di questi beni possiamo impegnarci a proteggerli per le future generazioni.

Marco Magnifico, Presidente del FAI, ha sottolineato il valore di questa iniziativa, evidenziando come la varietà delle proposte ispiri sempre nuove sorprese. La rete dei volontari, unita da un profondo senso civico, dimostra forte attaccamento al patrimonio comune. La tredicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno rappresenta un grande segnale di ottimismo e fratellanza, dove cittadini, delegati e volontari si uniscono per celebrare e valorizzare ciò che rende unica l’Italia.

In conclusione, le Giornate FAI d’Autunno sono un’opportunità da non perdere per immergersi nella bellezza e nella storia del nostro Paese. Non solo un evento, ma un viaggio che invita tutti a scoprire e riscoprire l’Italia, giungendo nei luoghi più belli e dimenticati, per conoscerli e amarli sempre di più. Per informazioni dettagliate sui luoghi aperti e le modalità di partecipazione, sarà possibile consultare l’elenco a partire dal 3 ottobre. Ogni visita è occasione per sostenere la missione del FAI con una donazione, contribuendo così alla preservazione del nostro straordinario patrimonio culturale.