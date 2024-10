Rivoluzione green sui binari: in Basilicata arriva un nuovo treno elettrico

La flotta regionale lucana di Trenitalia si arricchisce con un nuovo treno elettrico monopiano di ultima generazione. La cerimonia di consegna si è svolta a Potenza, alla presenza dei vertici di Trenitalia e dell’assessore regionale ai trasporti, Pasquale Pepe. Questo è il secondo convoglio degli otto previsti dal contratto siglato con la Regione Basilicata, per un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro. Grazie all’impegno di Trenitalia, la consegna è stata anticipata di un mese rispetto ai tempi stabiliti.

Il nuovo treno entrerà in servizio sulla tratta Taranto-Potenza-Napoli a partire dal 10 ottobre 2024, segnando un importante passo avanti nella modernizzazione del trasporto regionale. Il contratto di servizio, firmato a dicembre 2023 e valido fino al 2031, prevede investimenti per oltre 97 milioni di euro, di cui circa 51 destinati all’acquisto di nuovi treni elettrici. La Regione Basilicata ha finanziato il progetto con oltre 41 milioni di euro, mentre Trenitalia ha contribuito con un autofinanziamento di circa 56 milioni.

Il nuovo treno elettrico, progettato con tecnologie all’avanguardia, è costruito per essere riciclabile fino al 97% e offre una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.

Con una capacità di oltre 500 passeggeri e 12 posti per biciclette, il treno è pensato per offrire il massimo comfort ai viaggiatori, con prese di corrente per dispositivi elettronici, grandi finestrini per una maggiore illuminazione naturale e un sistema di illuminazione a LED ottimizzato. Inoltre, grazie alla riduzione di rumori e vibrazioni, il viaggio risulterà ancora più confortevole.

Con l’arrivo di questi nuovi treni, la Basilicata si avvicina sempre più a un sistema di trasporti all’avanguardia, in grado di coniugare sostenibilità ambientale, accessibilità e comfort.