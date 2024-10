Terre dell’Aglianicone a Bellosguardo, il vice direttore della Bcc Monte Pruno: “Segnale concreto di sviluppo delle aree interne”

Terre dell’Aglianicone, è un evento promosso da Palazzo De Philippis di Bellosguardo. Protagonista l’omonima associazione composta da dieci soci nonchè produttori dell’antico vitigno tipico del Cilento e degli Alburni: l’Aglianicone.

Oltre che una degustazione anche una Masterclass presieduta dal presidente dell’associazione Marco Serra e moderata dalla critica enogastronomica Chiara Giorleo che riconosce una oramai più convinta e chiara identificazione del vitigno, “E’ genitore dell’ Aglianico e ha la responsabilità di rilanciare un nome che è solo di questo territorio”.

Presente anche il vice direttore generale della Bcc Montepruno Cono Federico che identifica eventi come quello di Terre dell’Aglianicone un segnale concreto di sviluppo delle aree interne in termini di turismo e impresa, “Noi sosterremo sempre iniziative imprenditoriali come queste perchè la Bcc Montepruno rappresenta la Banca di questo territorio”.