Caso Alfieri. Nuove perquisizioni in Provincia e a casa dell’assessore regionale Cascone

Si allarga l’inchiesta su appalti e politica che ha portato all’arresto di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio-Paestum e presidente della Provincia, fedelissimo di Vincenzo De Luca. Oggi la Guardia di Finanza ha proceduto ad altre perquisizioni e acquisizioni atti a Palazzo Sant’Agostino, sede degli uffici provinciali. Perquisizioni in atto anche a casa del consigliere regionale Luca Cascone. A quanto trapela sarebbero «vicende collegate ma distinte» dall’inchiesta che ha coinvolto il sindaco di Capaccio-Paestum.

“Dopo le diverse “imprecise” anticipazioni giornalistiche siamo arrivati all’acquisizione di documenti. La migliore occasione non solo per spiegare nell’unica sede competente i miei comportamenti, ma anche per dimostrare il supporto fattivo spesso lontano dai riflettori. Fiducia assoluta che tutto ciò si chiarirà al più presto perché – nonostante ci sia chi specula su tutto – sono sereno, anzi serenissimo, io sono una persona perbene! Totale fiducia nell’attività degli inquirenti e della magistratura. Il mio unico pensiero va alla mia famiglia cui -mio malgrado- creo preoccupazioni di cui si farebbe volentieri a meno”.