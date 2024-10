Migranti. Previsto per domani un nuovo sbarco al porto di Salerno

E’ previsto per domani, mercoledì 16 ottobre, un nuovo sbarco di circa 40 migranti(di cui 28 minori, non accompagnati), tutte in buone condizioni, salvati nel Mediterraneo dalla nave dell’Ong Solidaire (ex Open Arms), che sbarcherà al porto di Salerno. I migranti sono stati soccorsi in acque internazionali, a circa 45 miglia dalla costa libica di Tajoura. Arrivano da Gambia, Guinea Bissau, Senegal, Sierra Leone e Siria. Ad allertare la prefettura di Salerno, come sempre, è stato il Viminale che ha decretato lo sbarco nel capoluogo.

Questo sbarco ha una particolarità: segna il battesimo della “Solidaire”, la nuova imbarcazione Ong finanziata dal magnate argentino Enrique Pineyro.

La Prefettura di Salerno è già all’opera per organizzare la macchina dell’accoglienza, predisponendo tutte le misure necessarie per gestire l’arrivo in sicurezza. Si tratta del 37esimo sbarco per la città di Salerno. Nelle prossime ore verranno definiti i dettagli logistici per garantire un’accoglienza organizzata e sicura, lo sbarco di domani segnala la 37esima volta che lo scalo di via Ligea si trasforma in “porto di speranza”.