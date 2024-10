Il Luogotenente Eliseo Innamorato nuovo responsabile della Polizia Locale a Teggiano

Il Luogotenente Eliseo Innamorato è il nuovo Responsabile della Polizia Municipale di Teggiano. A partire dallo scorso 1 ottobre, il suo predecessore, Antonio Di Zeo, è andato in pensione, e il sindaco Michele Di Candia ha quindi designato Eliseo Innamorato alla guida della Polizia Locale anche in virtù della sua lunga esperienza maturata all’interno dell’Ente.

Originario di Teggiano, Eliseo Innamorato ha prestato servizio anche in altri Comandi, acquisendo così una notevole professionalità nel settore e raggiungendo importanti traguardi per la protezione dei territori in cui ha operato, contribuendo in particolare alla sicurezza dei cittadini.