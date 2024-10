Operazione antidroga ad Agropoli: arrestato 19enne

Un diciannovenne di Agropoli è stato trovato in possesso di diversi panetti di droga per un peso complessivo di 300 grammi. Grazie, quindi, ad un’operazione antidroga svolta dai carabinieri della Sezione operativa di Agropoli, il giovane cilentano in possesso di hashish pronto allo spaccio è stato fermato e arrestato nella serata di ieri. Per il momento si trova nel carcere di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria e dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.