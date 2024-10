Ottobre rosa nel Vallo di Diano: visite gratuite al seno ad Atena Lucana e Teggiano

Ottobre è il mese della prevenzione contro il cancro al seno, uno dei tumori più diffusi nelle donne. Per tutta la durata del “mese rosa” sono previste campagne di sensibilizzazione e, in tutta Italia, sarà possibile partecipare a screening gratuiti per il controllo del seno.

Anche nel Vallo di Diano sarà possibile prendersi cura della propria salute con due appuntamenti. Il primo, in programma presso l’ambulatorio sociale di Atena Lucana, è organizzato da “La Colomba Soccorso”, l’associazione di volontariato pubblica assistenza. Il 19 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, tutte le donne interessate potranno essere visitate gratuitamente.

Il secondo appuntamento è a Teggiano il prossimo 26 ottobre, dalle ore 09.00 alle 12.30. Per il terzo anno verranno offerte visite al seno gratuite, presso il SAUT a Prato Perillo, che saranno effettuate dalla senologa Giovanna D’Elia. Sarà presente anche la personal trainer Mariangela Mandia, ambasciatrice LILT per la Provincia di Salerno.