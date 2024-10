Sacco: “visita” virtuale ai cari estinti ospitati al cimitero

Accorciare le distanze oggi si può con i tanti mezzi presenti in rete: comunicare con i propri cari e affetti anche da lontano è cosa oramai di routine. Quando poi dall’altro capo del mondo il familiare o amico é un defunto c’è la possibilità di una visita virtuale al cimitero. È il caso del Comune di Sacco che ha attivato il “Servizio di Ricerca defunti” online reso possibile con i finanziamenti del Pnrr e parte dei fondi comunali.

“Non solo una visita al cimitero a distanza per chi non risiede a Sacco ma anche la necessità di decoro ed attenzione per il luogo dei nostri affetti e della nostra memoria” così commenta il progetto il sindaco Franco Latempa .

Il piccolo comune ha un alto numero di emigrati all’estero, primo tra tanti Bill De Blasio ex sindaco di New York che un paio di anni fa è stato a Sacco per visitare il paese d’origine. Lui come altri sacchesi residenti all’estero possono da oggi accedere al sito del comune e alla voce “Servizio di ricerca defunti” cercare e far “visita” virtualmente ai cari estinti ospitati nel Cimitero .