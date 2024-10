Denunciato tifoso del Monopoli per lancio di petardi a Cava del Tirreni

La Polizia di Stato, a seguito di varie ricerche, ha denunciato un tifoso del Monopoli con l’accusa di aver lanciato e fatto esplodere un petardo all’interno dello stadio “Simonetta Lamberti” in occasione dell’incontro di calcio Cavese – Monopoli dello scorso 21 settembre.

Il giovane è stato anche aggiunto un provvedimento di Daspo firmato dal Questore di Salerno per la durata di due anni.

“Le condotte di violenza ingiustificata e gratuita cui si assiste a volte durante le

manifestazioni sportive” – dichiara il Questore – “sono atteggiamenti da stigmatizzare con

determinazione e fermezza, in quanto violano l’alto valore morale dello Sport e

pongono le basi per pericolose tensioni che spesso poi sfociano in problematiche serie

di aggressioni e violenze”.