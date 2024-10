Conclusi i lavori nella galleria “Montagnola” a Buccino sul raccordo “Sicignano-Potenza”

Sono stati ultimati i lavori nella galleria ‘Montagnola’, nel territorio comunale di Buccino (SA), lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”.

Con l’importante intervento – dell’investimento complessivo di 9,3 milioni di euro – sono stati potenziati gli impianti tecnologici e le opere a servizio del tunnel, secondo le più recenti normative in materia, con grandi benefici in termini di sicurezza e percorribilità della infrastruttura, oltre che di risparmio energetico.

L’ultimazione delle lavorazioni principali permetterà la fruibilità (in configurazione provvisoria) di un tratto lungo circa 1,8 chilometri nei pressi dello svincolo di Buccino, in entrambi i sensi di marcia.

Le attività secondarie proseguiranno fino alla fine dell’autunno, senza particolari disagi alla circolazione.

“Ringrazio Anas per aver mantenuto fede agli accordi su cui periodicamente ci confrontiamo, ha affermato l’assessore regionale Pepe, questa direttrice è di vitale importanza, assieme alla ‘Basentana’, per l’ingresso nella nostra regione dal versante campano. Le comunicazioni dei cantieri che terminano sono il segno tangibile che i lavori procedono con costanza. Tessera dopo tessera, ha poi continuato l’assessore Pepe, sarà completato il puzzle dei collegamenti adeguati alle esigenze dei lucani e di quanti volessero raggiungere la nostra regione. In auto, in treno o in aereo, la Basilicata deve essere sempre più interconnessa, con infrastrutture al passo con gli attuali e futuri standard di sicurezza, con tempi di percorrenza adeguati alla contemporaneità”.