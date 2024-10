Maltempo in Basilicata. Coldiretti: “A rischio coltivazioni Metapontino”

“Le abbondanti piogge cadute nel corso del fine settimana hanno provocato episodi di allagamento in alcune aree del Metapontino, situato nell’area jonica lucana, in provincia di Matera”.

Questa situazione è stata segnalata dalla Coldiretti Basilicata, che ha sottolineato che “sono a rischio le superfici coltivate a ortaggi, cavolfiori e fragole, così come le estensioni di impianti di piante da frutto, tra cui gli agrumi che si trovano in piena fase di maturazione”.

L’organizzazione ha inoltre comunicato che “le maggiori problematiche legate all’ondata di maltempo si sono registrate in particolare nelle campagne di Tursi, dove l’esondazione del fiume Agri ha creato allerta sin dalle prime ore di lunedì mattina, e in alcuni comprensori rurali di Policoro, dove le forti correnti d’acqua hanno interessato le zone più basse dell’agro”.

Attualmente, la situazione è soggetta a un attento monitoraggio e si attende di poter effettuare la valutazione dei danni”.

“Dopo una lunga attesa per la pioggia – ha dichiarato il presidente provinciale della Coldiretti di Matera, Pietro Bitonti – l’arrivo di violenti rovesci evidenzia l’urgenza di adottare un approccio più efficace nelle politiche di prevenzione, sia per supportare le aziende nella difesa attiva, sia per implementare azioni risolutive delle fragilità infrastrutturali”.