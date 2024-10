La provincia di Potenza ospita Pietro Grasso

“Custodire la memoria, agire nel presente, costruire il futuro” è stato questo il tema centrale dell’evento che si è tenuto a Potenza e ha visto come protagonista il magistrato ed ex Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, figura di rilievo nella lotta contro la criminalità organizzata.

L’evento è promosso dalla Provincia di Potenza in collaborazione con il Lions Club Potenza Host, è stata articolato in due momenti, il primo presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci – Nitti” di Potenza con un incontro dedicato al libro “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”, momento nel quale gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con la figura del giudice palermitano, attraverso il racconto diretto di Grasso, che ha lavorato a contatto stretto con Borsellino negli anni della loro comune battaglia contro la mafia.

Nel pomeriggio, presso la Sala Consiliare della Provincia di Potenza, un secondo incontro dedicato al libro di Pietro Grasso “Storie di sangue, amici e fantasmi”: un’occasione per approfondire i temi della legalità e della giustizia, evidenziando il ruolo fondamentale delle istituzioni nella lotta alla mafia e nella costruzione di una società più equa. A discutere insieme all’ex procuratore antimafia Christian Giordano, Presidente della Provincia di Potenza, Simona Bonito, Giovanni Lamorte, Presidente del Lions Club Potenza Host, Giuseppe Ferrari, Questore di Potenza, Ester Fedullo, Viceprefetto vicario di Potenza, Gennaro Sansone, Direttore della Banca d’Italia di Potenza, e Francesco Bonito Oliva, Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Potenza.

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha sottolineato l’importanza di tali iniziative: “Eventi come questo sono cruciali per mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per gli ideali di giustizia, e per ispirare le nuove generazioni a proseguire questa lotta con determinazione e coraggio. La memoria ha un valore fondamentale; deve guidarci nelle azioni del presente e nella costruzione di un futuro migliore. Grazie alla presenza di Pietro Grasso, riflettiamo sul nostro passato, coinvolgendo la comunità in un impegno attivo per la giustizia e la legalità”.

Giordano ha anche espresso gratitudine per la collaborazione e il contributo di tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa, per l’impegno e la dedizione nella realizzazione di un evento di grande valore culturale e sociale.

“Ogni passo verso la legalità è un mattone per costruire un domani migliore. Con coraggio e determinazione possiamo trasformare le piccole scintille di oggi nelle fiamme di un futuro più giusto”, ha aggiunto Giordano, richiamando l’importanza della sinergia tra istituzioni e società civile nella lotta contro la criminalità organizzata.

L’incontro, che ha suscitato grande interesse, è stato un momento significativo per la città di Potenza e per tutti coloro che credono in una società basata su giustizia, trasparenza e responsabilità.