A Sassano la cerimonia di svelamento del monumento in memoria dei caduti di Nassiriya

Si è tenuta questa mattina a Sassano, nella Piazzetta antistante la Caserma dei Carabinieri, la cerimonia di svelamento del Cippo dedicato ai caduti di Nassiriya. L’evento è stato fortemente voluto e organizzato dalla Proloco Sassano in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri Salerno e con il patrocinio del Comune di Sassano.

L’intenzione è quella di rendere omaggio ai militari dell’arma caduti negli attentati che si sono verificati durante la guerra in Iraq dal 2003 al 2006 e in particolare nella città di Nassiriya, il più terribile tra questi fu quello del 12 novembre 2003 in cui persero la vita 28 persone di cui 19 italiani per lo più carabinieri.

Il monumento, realizzato da Paolo Rubino, è alto due metri ed è costituito da un basamento in ferro che funge da sostegno a una piastra in ferro battuto sagomata a foggia del copricapo dell’arma dei Carabinieri. Su targa sono incisi i nomi di battesimo dei Caduti di Nassiriya insieme al luogo e la data del tragico evento. Realizzato, grazie anche al sostegno e al contributo fondamentale degli sponsor Aziendali ISP di Giovanni, Paolo e Carmelo Inglese e di GB Di Brizzi di Sassano.

La cerimonia ha avuto inizio alle in Piazza Umberto I con l’esibizione della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri ed è continuata nella piazzetta antistante la Caserma dei Carabinieri dove, con la conduzione della giornalista Anna Maria Cava e i saluti istituzionali del Sindaco di Sassano, Domenico Rubino alla presenza di autorità civili, militari e religiose, tra cui, il Maresciallo Luogotenente Giovanni Alberto, il Colonnello Filippo Melchiorre del Comando Provinciale di Salerno, il Capitano dei Carabinieri Sala Consilina Veronica Pastori, Gianfranco Donadio Procuratore della Repubblica di Lagonegro, il Tenente Provinciale della Guardia di Finanza, Sebastiano d’Amore, il Comandante del distaccamento di Sala Consilina dei Vigili del Fuoco, Eugenio Siena, i Consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera, il Presidente della comunità Montana, Vittorio Esposito insieme ai vertici politici del Vallo Di Diano e alla Dirigente scolastica che ha accompagnato, insieme alle docenti, le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo ” Giovanni Falcone” di Sassano.

In seguito allo svelamento, anche la benedizione del monumento da parte del vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, Monsignore Antonio De Luca, e la deposizione della corona di alloro. A termine della Celebrazione, un momento conviviale con brindisi e il taglio della torta.