Casalbuono: venerdì 1 novembre il nuovo campo sportivo intitolato a “Paolo Rossi”

Si terrà venerdì 1 novembre alle ore 17:00 presso gli impianti sportivi “F.A. De Filippo” di Casalbuono l’inaugurazione del nuovo campetto di calcio a 5 intitolato alla memoria di Paolo Rossi “Pablito”. L’evento rappresenta un momento molto importante per la comunità di Casalbuono poiché si celebrerà l’apertura di uno nuovo spazio dedicato alla comunità e allo sport. Un luogo in cui anche molti giovani avranno la possibilità di condividere e di dedicarsi al meglio allo sport. Il nuovo campetto darà la possibilità di comprendere, soprattutto ai più giovani, che solo condividendo una passione o dei valori si possano dare vita anche a nuove soluzioni e a nuove idee no solo legate al mondo dello sport ma anche ad altri aspetti della vita. Un nuovo modo per scoprire, dare significato alle cose e apprendere che solo facendo squadra si può raggiunge il benessere dell’intera comunità.

L’amministrazione comunale pertanto è lieta di invitare tutta la cittadinanza all’evento di inaugurazione non dimenticando l’impegno dei mesi passati che hanno visto come protagonista la ristrutturazione e l’ammodernamento del campo, dando maggiore bellezza e sicurezza allo spazio di gioco. L’intero complesso sportivo è diventato nel tempo un punto di riferimento anche per tante associazioni del territorio.