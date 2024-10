“Il nuovo portale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno”. La presentazione mercoledì 30 ottobre

Nell’era digitale i nuovi siti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Ordini Professionali rappresentano elemento essenziale per avvicinarsi ad iscritti, a cittadini e a quanti sono interessati alle attività svolte, per garantire consultazione, partecipazione e condivisione degli indirizzi, oltre alla conoscenza dei programmi ed azioni messe in atto. In quest’ottica, il nuovo portale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, vuole essere “ l’agorà virtuale”, la casa di vetro, in cui ritrovarsi in un clima di apertura improntata alla trasparenza. Tutto questo è stato possibile grazie alla missione 1 del PNRR che prevede la digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pubblica Amministrazione che ha interessato anche gli Ordini Professionali per la loro natura di enti pubblici. Gli Ordini, pur essendo enti non economici, tramite l’AgID ( soggetto attuatore delle misure della digitalizzazione), hanno potuto beneficiare di contributi per la realizzazione di accessi della P.A. ai servizi online mediante l’implementazione dei sistemi di autenticazione SPID-CIE sui propri siti istituzionali. Un’occasione, quest’ultima, colta dall’Ordine degli Ingeneri della provincia di Salerno che si è dotato di un nuovo portale istituzionale di ultimissima generazione che potenzia le infrastrutture e i servizi digitali già erogati implementando la sicurezza digitale.

Il nuovo portale sarà presentato mercoledì 30 ottobre, alle ore 15.00, nella sala De Angelis dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno nell’ ambito del convegno “ Siti web e servizi digitali nelle P.A: il nuovo portale istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno.” Il convegno, aperto dai saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Raffaele Tarateta, alternerà interventi di esperti e rappresentanti dell’Ordine. Sono previste le relazioni del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica ed Elettrica e Matematica Applicata Francesco Tortorella, del Componente del Consiglio Nazionale degli Ingeneri con delega alla Comunicazione Alberto Romagnoli e del Coordinatore Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione del CNI Gennaro Annunziata. Concluderanno i lavori Armando Zambrano, Vincenzo Corradino, Michele Brigante, già Presidenti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. Gli interventi sono affidati agli ingegneri : Roberto Santacroce, Daniela Sagarese , Vincenzo De Prisco , a Tristano Cardarelli di Future Technology Lead. In conclusione dei lavori prevista la cerimonia di intitolazione della sezione ” notizie”

all’ ingegnere Michele Perone.