Paura all’Università di Salerno: auto esce dal parcheggio e rischia di “saltare” in strada

Attimi di paura questa mattina all’Università di Salerno, nei pressi degli edifici A1 del Campus di Fisciano, dove un’auto, una Fiat Panda, a causa – si presume – di una manovra sbagliata nel parcheggio dell’edificio A1 è caduta rovinosamente lungo tutto la discesa del dislivello collinare e fermandosi alla fine della discesa, nel parcheggio sottostante e pochi centimetri da un salto di diversi metri. Ad avere la peggio, fortunatamente, solo un palo della segnaletica stradale, che è stato travolto e abbattuto dall’auto durante la discesa.

Fortunatamente, l’autista non ha riportato ferite importanti, solo tanto spavento, ma si è evitato il peggio se l’auto non si fosse frenata in tempo. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad aiutare il conducente a uscire dall’auto, a ricostruire l’accaduto, insieme ai soccorritori dell’autombulanza del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Salerno. Il veicolo è stato poi messo in sicurezza.