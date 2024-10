Si è spenta Teresa Sorrentino, l’ultima sarta dei vestiti tradizionali di Polla

E’ venuta a mancare, a 87 anni, l’ultima sarta di vestiti d’epoca di Polla. Teresa Sorrentino, che aveva raccolto l’eredità e l’ago di tale arte, si è spenta ieri sera. Il costume tradizionale femminile pollese è estremamente caratteristico. Possono essere abiti di gala e festività, abiti di uso quotidiano, abiti rituali utilizzati durante le processioni o abiti ottocenteschi di mezza festa e abiti da lutto, e per decenni sono stati cuciti con perizia dalla signora Teresa Sorrentino, arte che ha imparato dalle maestre Luigia Forte Sorrentino e Teresa Amen in tutte le minuziose modalità di esecuzione di ogni singolo capo, differenziato per occasione.