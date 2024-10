Truffa da 50mila euro a un’anziana in Basilicata, arrestati due campani

I carabinieri della Stazione di Grassano, con il supporto dei Carabinieri di Napoli e Bergamo, hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal GIP presso il Tribunale di Matera, nei confronti di due soggetti di origine campana di 23 e 21 anni, che avrebbero, in concorso tra loro, commesso una truffa ai danni di una signora anziana residente a Grassano. L’attività investigativa è scaturita da una denuncia sporta dalla vittima nello scorso ottobre 2023.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due truffatori avrebbero messo in atto il cosiddetto raggiro del “finto corriere”: fingendosi incaricati di ritirare urgentemente per conto di un familiare denaro utile all’acquisto di un appartamento all’asta, i malviventi avrebbero indotto la vittima a consegnare loro una somma complessiva di 50.000 euro, tra contanti e monili in oro.

L’efficace coordinamento tra i Carabinieri di Grassano e gli altri reparti della Compagnia di Tricarico avrebbe consentito di identificare i responsabili e raccogliere elementi probatori sufficienti per l’emissione della misura cautelare da parte dell’Autorità Giudiziaria.