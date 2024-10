BestDrive raccomanda: “Pronti per montare le gomme invernali”

Si sa, la stagione invernale è ormai alle porte e con questa anche un drastico cambiamento delle temperature. Questo cambio climatico sicuramente preoccuperà tutti noi allarmandoci per la nostra salute che potrebbe venir compromessa da influenze e raffreddori. Non dobbiamo però soltanto cercare di prevenire eventuali malattie stagionali ma anche eventuali incidenti stradali. Molti dimenticano infatti che la nostra salute passa anche dalla sicurezza sulla strada. Tanti sono gli inconveniente che potrebbero sorgere con la nostra auto se essa monta gomme non appropriate alla stagione.

BestDrive Italia raccomanda infatti che le nostre auto siano pronte ad affrontare la prossima stagione effettuando, presso le loro officine, un cambio di gomme con quelle invernali che aiuteranno ad affrontare meglio le nuove condizioni in cui di solito versano le strade in inverno. BestDrive interverrà per garantire maggiore sicurezza su strade bagnate o con ghiaccio e nevischio. La sicurezza e la prevenzione quando ci si mette alla guida sono fondamentali e possono salvare la nostra vita e quella degli altri.