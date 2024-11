106° Anniversario dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: i solenni festeggiamenti a Salerno

In occasione del 106° anniversario del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze

Armate”, questa mattina si è svolta la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), in ricordo dell’armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918, che sancì la fine della prima guerra mondiale.

La solenne ricorrenza del 4 novembre è volta al ricordo di tutti coloro che hanno

sacrificato la propria vita, in Italia e nel mondo, in difesa della patria e dei valori di libertà,

democrazia, solidarietà e unità nazionale sui quali la stessa si fonda.

Dopo la deposizione delle corone d’alloro da parte del Prefetto di Salerno, Francesco

Esposito e delle Autorità militari e civili e religiose, al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio

Veneto, alle ore 9,30, la cerimonia è proseguita dapprima in piazza Giovanni Amendola

dove, sulle note dell’Inno d’Italia, si è assistito all’Alzabandiera solenne per poi continuare in

Piazza Amendola, ove il Prefetto ha dato lettura del messaggio del Presidente della

Repubblica.



Il Prefetto Esposito, nell’accogliere le ragazze e i ragazzi delle scolaresche, ha sottolineato il

sacrificio di tutti coloro che, fin dal Risorgimento, hanno combattuto per lasciare alle future

generazioni un’Italia unita, indipendente, libera e democratica: “oggi si rende onore a coloro

che hanno combattuto fino all’estremo sacrificio per difendere il nostro Paese, la libertà e la

pace. Sono valori fondamentali della nostra Costituzione che dobbiamo continuare a

difendere e a promuovere giorno dopo giorno”.

La manifestazione è stata scandita, nei suoi momenti solenni, dall’orchestra di fiati del liceo

musicale “Alfano I°” di Salerno, diretti dal Prof. Pasquale Occhinegro.