A Teggiano l’incontro “Chiesa e Intelligenza Artificiale: sfide e opportunità”

La Diocesi di Teggiano-Policastro si prepara a vivere un importante appuntamento di riflessione e formazione organizzato dagli Uffici per le Comunicazioni Sociali, Catechistico, Scuola e IRC.

L’incontro, dal titolo “Chiesa e intelligenza artificiale: sfide e opportunità”, si terrà sabato 9 novembre 2024 alle ore 15:45 presso il Centro Parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” di Prato Perillo.

Il tema dell’intelligenza artificiale, sempre più rilevante nella società contemporanea, sarà affrontato con particolare attenzione alla sua interazione con la missione della Chiesa. Guiderà l’incontro il prof. Giovanni Tridente, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Il prof. Tridente, si occupa di intelligenza artificiale e missione della Chiesa in ambito digitale, esplorando le nuove frontiere della tecnologia in rapporto all’evangelizzazione e alla pastorale.



Il tema dell’intelligenza artificiale rappresenta oggi una sfida significativa ma anche un’opportunità per la Chiesa. La velocità con cui le nuove tecnologie influenzano la società rende necessario comprendere come queste innovazioni possano essere integrate in modo etico e sostenibile all’interno della vita ecclesiale. Come conciliare l’uso dell’IA con i valori cristiani? Quali opportunità e rischi comporta per la nostra fede e per la comunità?

Attraverso l’intervento del prof. Tridente l’incontro offrirà spunti di riflessione per discernere il ruolo dell’intelligenza artificiale nella missione della Chiesa, invitando tutti i partecipanti a interrogarsi su come la tecnologia possa diventare uno strumento di evangelizzazione e servizio.

L’incontro è aperto a tutta la comunità e sono particolarmente invitati educatori, insegnanti, catechisti, operatori della comunicazione e tutti gli operatori pastorali.