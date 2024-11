Ferrante sul cantiere della Metro Arechi-Asi “Massima attenzione del Governo su Salerno”

Il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), Tullio Ferrante ha effettuato un sopralluogo sul cantiere della metropolitana di Salerno (tratta Arechi-Pontecagnano) in corrispondenza dell’area dove sorgerà la futura Fermata ASI, accompagnato dagli ingegneri Ciro Napoli e Michele Trentadue, rispettivamente Responsabile investimenti e Responsabile progetti Campania della Rete Ferroviaria Italiana (RFI). A seguire, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Forza Italia su tutto il territorio nazionale, il Sottosegretario si recherà in visita presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dove incontrerà il Direttore Generale Vincenzo D’Amato, allo scopo di conoscerne la realtà di contesto e le criticità.

“La mia presenza oggi, ha dichiarato Ferrante, dimostra quanto alta sia l’attenzione del Governo su questo territorio che, prima con l’apertura dell’aeroporto e presto con la realizzazione della metropolitana come sua parte integrante, sta vivendo una stagione di ascesa nel settore del turismo e di profondo rilancio anche in quella dei trasporti, quale valore aggiunto per la Campania e per il Mezzogiorno tutto”.