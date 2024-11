La Banca Monte Pruno a Roma per la “Masterclass ESG in Azione”di Cassa Centrale Banca

Si è concluso a Roma, nei giorni scorsi, presso la sede di Confcooperative Nazionale, il corso “Masterclass ESG in Azione”, organizzato, per il secondo anno consecutivo, da Cassa Centrale Banca con il supporto di ABIFORMAZIONE.Il corso ha coinvolto oltre 25 referenti ESG delle BCC del Gruppo Cassa Centrale in un percorso formativo di alto livello manageriale, ideato per rispondere alla crescente esigenza di competenze specialistiche nell’ambito della sostenibilità. Grazie a un programma articolato, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire conoscenze strategiche e operative sui criteri ESG (Environmental, Social, Governance), arricchendo le proprie competenze con strumenti e metodologie all’avanguardia.

L’obiettivo del percorso è stato formare figure sempre più qualificate, capaci di affrontare le sfide e le opportunità legate alla sostenibilità, supportando il ruolo delle banche come attori chiave nella transizione ecologica e sociale. Attraverso un approccio pratico e collaborativo, i partecipanti hanno sviluppato abilità indispensabili per integrare i principi ESG nelle strategie aziendali, contribuendo così alla promozione di un modello bancario responsabile e orientato al benessere dei territori e delle comunità locali.

Tra i partecipanti, il dott. Antonio Mastrandrea, Referente ESG della Banca Monte Pruno, che ha rappresentato l’istituto per rafforzare l’impegno verso la sostenibilità e l’innovazione sociale. La presenza di Antonio Mastrandrea conferma, ancora una volta, la volontà della Banca Monte Pruno di investire in competenze avanzate per contribuire attivamente alla promozione di pratiche sostenibili e responsabili a favore del territorio. La sua partecipazione testimonia la dedizione della BCC Monte Pruno nell’investire in formazione avanzata per la costruzione di competenze ESG d’eccellenza, fondamentali per affrontare le sfide della sostenibilità. In questo modo, l’istituto di credito cooperativo rafforza il proprio impegno verso il territorio e le comunità, promuovendo processi e strategie che mirano alla creazione di valore e benessere condiviso. La consapevolezza di queste azioni è cruciale per sostenere una transizione sostenibile, anche con la crescita di una rete di esperti ESG che possano guidare l’innovazione responsabile e lo sviluppo delle comunità locali.