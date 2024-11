Apre a Bracigliano primo centro per Autismo dell’Asl Salerno

E’ stato inaugurato a Bracigliano il primo centro dell’ASL Salerno dedicato alla diagnosi precoce e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Si tratta di una struttura all’avanguardia che rappresenta un passo importante per la rete di assistenza pubblica nel territorio.

Il centro, destinato a servire le necessità del Distretto Sanitario 67, che include i Comuni di Baronissi, Mercato San Severino e altre località limitrofe, offre un servizio innovativo e altamente qualificato, sviluppato in risposta all’aumento dei disturbi autistici tra i giovani. Tra le principali innovazioni, il centro impiega tecniche di stimolazione multisensoriale immersiva, concepite per favorire l’interazione dei piccoli pazienti e ridurre comportamenti problematici attraverso giochi e attività specifiche, il tutto in un ambiente costantemente adattato alle esigenze dei bambini.