Il Comune di Polla consegna gli encomi agli agenti della Polizia locale “per il senso di dovere dimostrato durante il Covid”

Il Comune di Polla ha voluto rendere omaggio, durante la giornata del 4 novembre, agli agenti della polizia locale e a chi ha lavorato senza timore durante il periodo del Covid. Il sindaco Massimo Loviso e l’assessore Vincenzo Giuliano hanno così consegnati degli encomi al capitano Andrea Santoro, ai luogotenenti Alfonso Cancro e Francesco La Rocca e all’assistente capo Carmine Priore. “Hanno dimostrato – ha spiegato Giuliano – grandissimo senso del dovere e hanno lavorato per il bene comune e dei cittadini, per questo motivo abbiamo voluto rendergli omaggio”. I ringraziamenti sono stati espressi dal sindaco Massimo Loviso, il quale ha ricordato anche la figura del suo predecessore Rocco Giuliano. Inoltre sono stati dati degli attestati di ringraziamento ai volontari della protezione civile Gopi onlus e al suo responsabile Angelo Caso. E ancora sono stati celebrati e ringraziati anche i carabinieri della stazione di Polla e soprattutto il brigadiere Nicola Corvino, prossimo alla pensione, e figura di riferimento dell’Arma a Polla e non solo.