Alta Velocità Romagnano-Praia a Mare: il comune di Lauria presenta tre proposte ai Presidenti Bardi e De Luca

Con una delibera del 31 ottobre 2024 la Giunta del Comune di Lauria, guidato dal sindaco Gianni Pittella, ha approvato un’ espressa richiesta ai Presidenti delle Regioni Basilicata e Campania di sottoscrivere l’intesa per il Progetto Definitivo della tratta Alta Velocità Romagnano-Praja a Mare, prevista dall’Ordinanza n.1 della Commissaria Straordinaria, Vera Fiorani. L’Ordinanza prevede che il progetto definitivo venga approvato con l’intesa dei Presidenti delle Regioni interessate che hanno un bacino di utenza di 156.000 abitanti, residenti in 58 comuni tra la Basilicata meridionale (90.000 abitanti in 33 Comuni), il Vallo di Diano (58.000 abitanti in 15 Comuni) e gli Alburni (8.000 abitanti in 10 Comuni).

Lo scorso 18 gennaio si è concluso, con la presentazione della relazione finale del

coordinatore, il dibattito pubblico sulla tratta Romagnano-Praja a Mare della linea AV Salerno-Reggio Calabria e ora sono tre le proposte avanzate per la riattivazione della linea.

La riapertura al traffico commerciale della linea turistica (solo treni storici e turistici) Sicignano-Lagonegro, sospesa dal 1° aprile 1987, con servizio sostitutivo di autobus di Trenitalia, per realizzare un collegamento diretto (Treni Regionali), con l’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi mediante l’attivazione, prevista nel 2025, della fermata di Aeroporto-Pontecagnano sulla linea ferroviaria Salerno-Battipaglia. L’interconnessione della linea Sicignano-Lagonegro (km 51+400 nel territorio di Polla) con la nuova tratta AV Romagnano-Praja a Mare, consentendo ai Treni Regionali, da e per Lagonegro, di percorrere a 200 km/ora le tratte AV e l’interconnessione (linea Sicignano-Lagonegro) -Romagnano-Battipaglia e Salerno-Napoli, con il costo del biglietto pari ad un quarto rispetto a quello di un Treno Alta Velocità sul medesimo percorso.

Infine l’interconnessione, a Romagnano Sud, della tratta AV Battipaglia-Romagnano-Praja a Mare con la linea storica Battipaglia-Potenza per realizzare collegamenti diretti, con Treni Regionali, da e per: Lagonegro-Potenza e con Treni Turistici di FS TTI (Treni Turistici Italiani) -Gruppo FSI, da e per: Paestum-Certosa di Padula-Matera-Metaponto.