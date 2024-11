Una pagina Facebook a sostegno di Cagnazzo, arrestato per l’omicidio Vassallo

È stata creata una pagina Facebook con il precipuo intento di sostenere, difendere ed esprimere solidarietà a Fabio Cagnazzo, il colonnello dei Carabinieri arrestato ieri per l’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Oltre settanta i messaggi di solidarietà inviati finora che, però, continuano ad aumentare. In ogni messaggio si elogia la carriera e l’operato che, durante gli anni di servizio, il colonnello avrebbe svolto, secondo chi scrive, in maniera impeccabile.

Cognazzo viene da tutti gli iscritti alla pagina riconosciuto come una persona seria, che ha sgominato clan, e che il suo arresto sarebbe frutto di errore. Il carabiniere sarebbe quindi, secondo i messaggi presenti sulla pagina Facebook, innocente e si dichiara che “la verità verrà fuori”.