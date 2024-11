A Matera la mostra sui film che l’hanno resa immortale: da Pasolini a Gibson

Nei giorni scorsi è stata inaugurata a Matera la mostra fotografica “La Passione di Matera. Pasolini 1964- Gibson 2004” che sarà visitabile fino al prossimo 18 gennaio nelle sale di Palazzo Malvinni Malvezzi. E’ stata realizzata su iniziativa dell’associazione “Pier Paolo Pasolini”, con il patrocinio della Provincia di Matera e della Lucana Film Commision, e curata da Peppe Notarangelo.

La mostra vuole celebrare, attraverso le foto dei set cinematografici dei film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini e di “The Passion” di Mel Gibson, la città di Matera che da sempre affascina il mondo del cinema. L’allestimento raccoglie gli scatti in bianco e nero, risalenti a 60 anni fa e realizzati dal giornalista, scrittore e fotografo Domenico Notarangelo che fu anche comparsa, nel ruolo di centurione, nel “Vangelo’ di Pasolini” , e quelli a colori del film uscito nel 2004 e scattati da Geo Coretti e Antonio Notarangelo che furono invece assistenti di Gibson. Gli scatti raffigurano in particolare i rioni Sassi e l’habitat rupestre di Matera che continuano ad attirare registi come Gibson che, a distanza di 20 anni, nel settembre scorso, ha effettuato vari sopralluoghi a Matera e in provincia, e anche in Puglia, per il set di un nuovo film, quasi sicuramente a tema religioso

La mostra sui due film, che hanno segnato la storia del cinema e promosso Matera nel mondo, si chiuderà il 18 gennaio con il convegno “Matera, da Pasolini a Gibson. Scenario e cinema”, presieduto da Roberto Chiesi, direttore del Centro studi-Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna.