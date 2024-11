Aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi: nuovi voli di Ryanair per la rotta Torino-Salerno

Ryanair, la compagnia low cost leader in Europa, ha annunciato l’apertura di una nuova rotta che collegherà direttamente Torino all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Questo nuovo collegamento rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il turismo in entrambe le regioni, offrendo ai passeggeri la possibilità di scoprire le meraviglie artistiche, culturali e paesaggistiche del Sud Italia.

L’operativo invernale 2024 di Ryanair a Torino si distingue per una serie di innovazioni. Oltre alla nuova rotta per Salerno, la compagnia ha lanciato anche collegamenti con Crotone e Reggio Calabria, ampliando così le opzioni di viaggio per i torinesi. Inoltre, sono aumentate le frequenze su alcune delle rotte più gettonate, come Barcellona, Bruxelles e Londra Stansted. Per supportare questa espansione, Ryanair ha investito 200 milioni di dollari nell’acquisto di due nuovi aeromobili da basare a Torino, portando alla creazione di oltre 1.800 posti di lavoro e contribuendo a incentivare il turismo in entrata nella regione.

“Per continuare a stimolare questa crescita e supportare il turismo – comunica la compagnia – Ryanair sollecita il Governo italiano e le autorità regionali a eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. Questo permetterebbe a Ryanair e ad altre compagnie aeree di lanciare rapidamente nuove rotte, generando così turismo e opportunità lavorative durante tutto l’anno”.