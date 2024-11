Blitz a Sala Consilina. Il sindaco e l’amministrazione ringraziano le forze dell’ordine per il lavoro svolto

In merito all’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Potenza in piena sinergia con i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Potenza e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, che ha fatto scattare diversi arresti per reati legati soprattutto alla droga, il Sindaco, Domenico Cartolano e l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, hanno pubblicamente ringraziato i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Direzione Distrettuale per il lavoro svolto durante l’operazione che ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio di sostanze stupefacenti attiva sul territorio.



“Questo risultato, si legge nella nota, rappresenta un’importante vittoria per la sicurezza e conferma l’impegno delle Forze dell’Ordine nella tutela della nostra comunità.”