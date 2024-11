Scontri tra tifoserie durante U.S Angri e F.C Matera. Scattano 23 Daspo

Sono stati emessi dal Questore di Salerno, 23 DASPO nei confronti dei tifosi dell’U.S Angri 1927 per degli episodi di violenza che si sono verificati ad Angri lo scorso 14 gennaio in occasione della partita tra U.S Angri 1927 e F.C. Matera.

In particolare al termine della partita durante le fasi del deflusso, un numeroso gruppo di facinorosi tifosi locali, in più occasioni, si è responsabile di tafferugli ed azioni violente anche contro i militari dell’Arma dei Carabinieri impiegati in servizio di ordine pubblico.

I successivi accertamenti della locale Divisione Anticrimine e le attività investigative svolte dai militari della Stazione Carabinieri di Angri, rivolte all’individuazione dei responsabili delle azioni violente, hanno consentito di identificare le 23 persone alle quali addebitare le azioni delittuose e, in particolar modo, i tre responsabili delle lesioni cagionate al Comandante della Stazione Carabinieri di Angri.

A carico dei predetti, il Questore di Salerno ha irrogato altrettanti provvedimenti di Daspo Sportivo con una durata dai due ai sette anni.

L’attività della Polizia di Stato è finalizzata affinché lo Stadio diventi un luogo destinato solo al tifo sano e alla celebrazione dei valori più alti della sportività, della condivisione e della legalità, per cui è essenziale mantenere un approccio fermo e rigoroso contro tutti comportamenti violenti e antigiuridici.