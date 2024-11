Sicurezza Urbana a Potenza: il Prefetto Campanaro e le Forze di Polizia illustrano i dati dei controlli ad “alto impatto”

Non si spengono i riflettori sulla sicurezza urbana a Potenza. Presso il Palazzo di Governo, il Prefetto Michele Campanaro ha presieduto la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, un incontro fondamentale per fare il punto sui controlli straordinari interforze ad “alto impatto”.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Potenza, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, tra cui il Questore di Potenza e i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Durante la riunione, il Prefetto ha illustrato i contenuti della Direttiva del Ministro dell’Interno, datata 19 settembre 2023, che ha dato il via a un’operazione che si concentra sui luoghi urbani maggiormente esposti a fenomeni di illegalità e degrado sociale.

Il Prefetto ha presentato le fasi di organizzazione delle operazioni straordinarie interforze, che comprendono la perimetrazione delle aree a rischio, la programmazione dei controlli, la pianificazione operativa tramite un tavolo tecnico e la formazione di squadre composte da vari corpi di polizia e supportate da ASL e Ispettorato del Lavoro. A Potenza, queste operazioni hanno prodotto risultati significativi, in particolare in zone critiche come scuole e stazioni ferroviarie. Durante i controlli del 9 novembre, sono stati identificati 2.514 individui, di cui 447 con segnalazioni; sono stati controllati 105 esercizi commerciali, con 7 licenze sospese e riscontrate 14 violazioni amministrative e 10 sequestri in materia di sostanze stupefacenti.

Nel commentare i risultati, il Prefetto Campanaro ha sottolineato l’importanza dei controlli mirati sui luoghi frequentati dai giovani, affermando: “I nostri ragazzi percepiscono con chiarezza che lo Stato è presente e che non esiste alcuna zona che possa ritenersi affrancata da controlli ed attenzioni.”