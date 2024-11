A Sassano due giorni di eventi per celebrare i 100 anni della tradizione bandistica

La Banda Musicale di Sassano compie cent’anni e il Comune delle Orchidee è pronto a festeggiare questo straordinario traguardo con un ricco programma di eventi che si terranno il 16 e 17 novembre prossimi. La celebrazione promette di essere un omaggio toccante e vibrante a un’istituzione che ha segnato la storia culturale della comunità.

L’inaugurazione della mostra “Sassano: Fede, Musica e Tradizione”, curata da Antonella Inglese, avrà luogo sabato 16 novembre alle ore 16:00 presso il Palazzo Picinni. L’evento presentato dalla giornalista Giovanna Quagliano, non solo ripercorre la storia della Banda, ma che si propone anche di evidenziare il legame indissolubile tra fede, musica e tradizioni locali. La mostra sarà inaugurata da un flash mob in cui si esibiranno i maestri Nico Chirichella, Gianluca Ferro, Alfredo Russo e Michele Chirichella, in memoria del compianto Giovanni Pellegrino, figura storica della Banda.

A seguire, la giornata continuerà con la presentazione del libro “La mia storia della banda musicale di Sassano (1924-2024)” scritto da Carmine Inglese. Il volume, sostenuto dalla Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, offre un’affascinante panoramica su un secolo di note e celebrazioni. Durante la presentazione, interverranno diverse personalità tra cui il sindaco Domenico Rubino, l’assessore Gaetano Spano, Antonella Inglese e il consigliere regionale Tommaso Pellegrino. Il ricavato dalla vendita del libro sarà destinato alla realizzazione di un monumento in onore del maestro Giovanni Rubino, in commemorazione dei 30 anni dalla sua scomparsa.

Domenica 17 novembre, invece, la festa proseguirà con un raduno in piazza Umberto I alle 9:00, dove si esibiranno le bande musicali gemellate “Città di Sassano” e “Città di Montemurro”. Alle 12:30, si svolgerà la cerimonia di chiusura con la consegna dei riconoscimenti e un discorso del sindaco, seguito da un momento conviviale a cura dell’associazione “In Cammino con Padre Pio”. La giornata sarà presentata dal giornalista Pietro Cusati.