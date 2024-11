Albero di Natale in fiamme a Torchiara. Paura per una famiglia con tre bambini

Una domenica di gioia per una famiglia con tre bambini piccoli di Torchiara si è trasformata in momenti di grande paura. La famiglia con i tre bambini piccoli avevano già allestito l’albero di Natale. Probabilmente un corto circuito partito dalle lucine natalizie ha scatenato un incendio che ha creato ingenti danni all’interno dell’abitazione e intossicato anche la giovane coppia ed i tre bambini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Agropoli che hanno domato le fiamme, mentre l’intera famiglia è stata trasportata in ospedale a Vallo della Lucania.



Sul posto anche i Carabinieri. Per il momento la villetta interessata dal rogo è stata dichiarata inagibile.