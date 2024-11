Amore e gioia per i più piccoli nella “Festa dell’Infanzia” di Teggiano

Lo scorso fine settimana si è tenuta a Teggiano quella che ormai è diventata un appuntamento fisso per i bambini del Vallo di Diano. Si tratta della “Festa dell’Infanzia”, una manifestazione che il pediatra Luigi D’Alvano organizza ormai da sedici anni per far conoscere quelli che sono i principi stabiliti dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia voluta dall’Unicef nel 1989.

La Convenzione vuole cercare di evitare il più possibile che alcuni bambini vengano discriminati e abituare gli adulti all’ascolto delle esigenze dei più piccoli. Lo ha spiegato più approfonditamente lo stesso dottor D’Alvano ai nostri microfoni.