“Giornata Mondiale della Gentilezza”: tanti gli esempi virtuosi nel Vallo di Diano

A partire dal 1988 il 13 Novembre viene celebrata in tutto il pianeta la “Giornata Mondiale della Gentilezza”. Si tratta di una giornata dedicata alla divulgazione di quel che davvero significa essere gentili: comportarsi in modo da mettere al centro la cura e l’attenzione per gli altri. La Giornata, che dal 2000 viene celebrata anche in Italia, è solo l’occasione per ricordare tanti gesti di aiuto disinteressato che tanta gente, mossa da spirito di altruismo e solidarietà, compie durante tutto l’anno per aiutare persone, soprattutto bambini, e animali meno fortunati.

Tanti gli esempi virtuosi anche nel Vallo di Diano. Per citarne solo alcuni, per il 16esimo anno consecutivo l’Associazione “Parsifal” porta avanti in maniera gratuita un progetto di recupero scolastico, che aiuti bambini e adolescenti a colmare le proprie lacune e cerchi di prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono della scuola riscontrato negli anni nel Vallo di Diano. Il servizio di tutoraggio scolastico è attivo presso la Parrocchia Sant’Alfonso di Padula, nei locali adiacenti alla chiesa. Grazie all’impegno e alla dedizione di volontari i bambini del comune di Padula e di quelli limitrofi possono ricevere un aiuto con i propri compiti e vivere importanti momenti di socialità.

Tante anche le iniziative ludiche promosse da altre associazioni. Lo scorso fine settimana, ad esempio, si è tenuta, a Teggiano, la XVI edizione della “Festa dell’Infanzia”, promossa anche quest’anno dal pediatra Luigi D’Alvano con il contributo di varie associazioni del territorio. Il tema di questa edizione è stato “C’è posto per tutti’’, per esaltare l’inclusione, l’accettazione e la diversità. Giochi, attività teatrali e laboratori artistici, che lo scorso sabato hanno coinvolto anche il centro storico di Caggiano, sono stati al centro di una tre giorni dedicata al divertimento, alla spensieratezza ma anche alla riflessione.

Quanto agli animali l’Associazione di volontariato “Qua la Zampa Effe” ha costruito a Polla un canile, “Oasi Felix”, che è un vero e proprio parco in cui i volontari accudiscono e danno amore a i cani che ospitano, salvandoli dal randagismo. L’associazione organizza anche manifestazioni in cui avvicinare questi dolcissimi animali a grandi e piccoli e invitare persone sensibili a dare una casa e l’affetto di una famiglia a questi cagnolini soli.

Molte altre sono le iniziative e i gesti che andrebbero citati e che associazioni e singoli cittadini svolgono durante tutto l’anno, da una manifestazione a un semplice sorriso donato a una persona sola o in difficoltà. Perché ogni giorno può essere la “Giornata della Gentilezza” per ognuno di noi.