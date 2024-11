“Nasco a Vietri”: così il comune lucano combatte la denatalità

Continua anche quest’anno il progetto intitolato “Nasco a Vietri” e ideato dal Comune di Vietri di Potenza nel 2021 per ovviare alla difficile situazione di calo demografico registrata durante l’anno precedente. Si tratta di un contributo pari a 500 euro che viene attribuito dal Comune alle famiglie che avranno un bambino nel corso dell’anno, o che lo adotteranno nello stesso periodo. Al momento della registrazione della nascita del bambino o della sua adozione nel Registro dello Stato Civile, ogni famiglia riceverà una lettera con le istruzioni per richiedere il bonus di 500 euro.

L’amministrazione comunale ha avuto l’idea di introdurre questa misura a sostegno delle famiglie nell’ambito di un più ampio progetto denominato “Vietri Comunità Solidale” che consiste in un aiuto per le famiglie in condizioni socio-economiche più bisognose affinché tutti si sentano sostenuti e incentivati nel proprio percorso di vita.

Tantissimi i bonus erogati in questi anni, un dato che sicuramente fa propendere verso la continuazione della misura ideata dall’amministrazione vietrese anche per i prossimi anni con la speranza di evitare ulteriori cali demografici e, perché no, provare a invertire una triste tendenza nazionale con una scelta virtuosa e assolutamente condivisibile.