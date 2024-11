Ostie per la messa preparate dai detenuti a Vallo della Lucania

Ostie per il culto prodotte da detenuti in un laboratorio realizzato all’interno dalla casa circondariale di Vallo della Lucania. Intitolato “Pane Quotidiano – Carlo Acutis”, protettore di internet, il laboratorio sarà presentato sabato, 30 novembre prossimo a partire dalle ore 10.30, presso l’auditorium della Diocesi di Vallo della Lucania.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Pane Quotidiano – Carlo Acutis”, che coinvolge i detenuti della casa circondariale vallese nella produzione di ostie per il culto. Il progetto, nato dalla collaborazione tra la direzione del carcere, le diocesi di Vallo della Lucania e Teggiano-Policastro, e la cooperativa sociale “Al Tuo Fianco”, rappresenta un percorso di formazione, lavoro e riscatto umano. Il laboratorio offre ai detenuti l’opportunità di lavorare, con regolari contratti, puntando al reinserimento sociale attraverso attività significative. Alla cerimonia di presentazione parteciperanno il vescovo di Vallo della Lucania, Vincenzo Calvosa, il vescovo di Teggiano-Policastro, Antonio De Luca, e il Provveditore regionale della Campania per l’Amministrazione Penitenziaria, Lucia Castellano. Monsignor Calvosa, in una nota, ha definito il progetto “un motivo di gioia”, sottolineando come, in vista del Giubileo 2025, rappresenti un segno concreto della misericordia di Dio in un luogo simbolo di fragilità come il carcere. Dello stesso avviso Monsignor De Luca, che, nella stessa nota, ha evidenziato “il valore educativo e solidale dell’iniziativa, pensata per favorire il reinserimento sociale dei detenuti”. La direttrice del carcere, Caterina Sergio, ha aggiunto: “Con questo laboratorio valorizziamo la persona umana e il messaggio eucaristico, offrendo ai detenuti una prospettiva di cambiamento e riscatto”.