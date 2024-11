Stage con il bronzo olimpico Sofia Raffaeli e Talisa Torretti: un weekend di emozioni per la Danza e Ginnastica Kodokan

Lo scorso fine settimana è stato ricco di emozioni e successi per la Danza e Ginnastica Kodokan, che ha saputo distinguersi su due fronti importanti nel panorama della ginnastica ritmica italiana.

Da un lato, al PalaVesuvio di Napoli si è svolto uno strepitoso stage con la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, Sofia Raffaeli, affiancata da Talisa Torretti, bronzo ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018. Dall’altro, il Palazzetto di Caorle ha ospitato le Finali Nazionali del Campionato di Specialità Gold.

Lo stage a Napoli ha visto la partecipazione di numerose ginnaste, tra cui le promettenti Filomena Marmo e Ludovica Fornino della Danza e Ginnastica Kodokan, che hanno avuto l’opportunità unica di apprendere dai due straordinari talenti olimpici. Sofia e Talisa, con la loro esperienza e le loro storie di successo, hanno motivato le giovani atlete, incoraggiandole a “credere e inseguire sempre i propri sogni”.

Nel frattempo, a Caorle, il palazzetto ha visto competere le migliori ginnaste d’Italia in un contesto di altissimo livello. La Danza e Ginnastica Kodokan ha schierato due atlete di grande talento: Vincenza Marmo, che nella categoria J2 si è classificata come 12^ ginnasta d’Italia al cerchio, e Sara Trotta, 14^ nella categoria J1 al nastro. Le performance delle due atlete sono state apprezzate, dimostrando la qualità della preparazione e la passione che contraddistingue il sodalizio valdianese. In aggiunta, le giovani ginnaste hanno avuto l’occasione di incontrare miti della ritmica italiana, come Milena Baldassarri e Tara Dragas, rendendo questa competizione ancora più memorabile.