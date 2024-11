Carlo Acutis sarà canonizzato da Papa Francesco il 27 aprile del prossimo anno

Carlo Acutis, giovane testimone di fede, scomparso a Monza nel 2006 a soli quindici anni a causa di una leucemia fulminante, sarà canonizzato domenica 27 aprile 2025. L’annuncio è arrivato ieri durante l’udienza generale del mercoledì, direttamente da Papa Francesco.

La celebrazione, che avrà inizio alle 10.30 in piazza San Pietro, sarà officiata dallo stesso Pontefice. Questa notizia, comunicata non a caso in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è stata accolta con grande entusiasmo nel Cilento, poiché la madre del futuro santo, Antonia Salzano, è originaria di Centola. Qui vivono tuttora i suoi familiari, e Carlo amava particolarmente visitare il Santuario eucaristico di San Mauro La Bruca.