Il Volcei Wine Jazz Festival: musica, vino e cultura si incontrano a Buccino

La Pro Loco di Buccino ha ottenuto un prestigioso riconoscimento per il progetto “Volcei Wine Jazz”, che è stato approvato nell’ambito dell’Avviso Pubblico promosso dall’Agenzia Regionale Campania Turismo. Il progetto è stato inserito nella graduatoria finale delle proposte finanziate, come da decreto n. 303 del 14 novembre 2024 del Direttore Generale dell’Agenzia.

Dal 2010, il Volcei Wine Jazz Festival ha trasformato Buccino in un punto di riferimento culturale e musicale, celebrando due eccellenze che caratterizzano la tradizione del territorio: il vino e il jazz. Nato come evento per valorizzare le radici storiche e culturali della Campania, il festival è oggi una delle manifestazioni più attese della regione, capace di attrarre non solo appassionati di musica, ma anche amanti dell’enogastronomia e del turismo culturale.



La tredicesima edizione, si annuncia ricca di novità e iniziative per tutti i gusti. Il programma, curato dall’Art Director Andrea Rea, prevede concerti, jam session, masterclass, seminari e incontri con artisti di fama e giovani talenti emergenti. Tra le iniziative di punta spicca un concorso per nuovi talenti del jazz italiano, che offrirà ai partecipanti un’importante occasione di visibilità. Ad arricchire ulteriormente l’evento ci saranno una mostra d’arte, un’esposizione fotografica e itinerari culturali per scoprire le bellezze storiche e paesaggistiche di Buccino e dintorni.

Il festival rappresenta anche un’importante occasione di sviluppo per il turismo culturale ed enogastronomico della Campania. Coinvolgendo enti del terzo settore, istituzioni scolastiche e numerosi partner locali, l’evento vuole anche rafforzare l’attrattività del territorio, puntando sulla combinazione tra musica, storia e innovazione sociale.