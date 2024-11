Potenza, nella Cattedrale della città, l’Arma dei Carabinieri celebra la Virgo Fidelis

Oggi nel Duomo di Potenza, Cattedrale “San Gerardo della Porta”, si è svolta una Santa Messa officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, Monsignor Davide Carbonaro. La celebrazione ha avuto luogo in occasione della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, e per commemorare l’83° anniversario della Battaglia di Culqualber.

Questa ricorrenza evoca le valorose imprese del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè, mobilitato in Africa Orientale durante la Seconda Guerra Mondiale . In questo giorno, l’Arma dei Carabinieri esprime il proprio pensiero verso le famiglie dei militari caduti, che hanno onorato il loro giuramento fino all’estremo sacrificio.

Inoltre, è stata commemorata la Giornata dell’Orfano, dedicata a quei giovani che hanno perso un genitore Carabiniere. Per sostenere questi ragazzi, duramente colpiti da una così immensa perdita, l’Arma ha istituito nel 1948, l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, che attualmente offre aiuto a circa 1.000 orfani, grazie a generose donazioni, in gran parte frutto del volontariato dei Carabinieri in servizio.

Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, Generale di Brigata Giancarlo Scafuri, il Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Basilicata”, Colonnello Maria Gabriella Martino, i Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, l’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, il Presidente della Sezione di Potenza, il Presidente dell’Associazione Nazionale Forestali, delegati delle sezioni locali delle associazioni professionali sindacali tra militari, oltre a una rappresentanza dei Carabinieri di Potenza e Matera e dei vari corpi specializzati.